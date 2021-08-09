Аль-Айн не разрешил УАФ подписать контракт с Ребровым

Эмиратский клуб не отпустил специалиста в сборную Украины.
Эмиратский клуб Аль-Айн не отпускает главного тренера команды Сергея Реброва на аналогичную должность в сборной Украины.
Как сообщает UAE Sport News со ссылкой на журналиста Амера Абдуллу, Аль-Айн не дал УАФ разрешения подписать контракт с 47-летним специалистом.
Отметим, что ранее в СМИ утверждалось, что Ребров уже разорвал соглашение с Аль-Айном и в ближайшее время будет представлен в качестве нового менеджера национальной команды.
Ожидалось, что это произойдет на Исполкоме УАФ, который состоится в понедельник, 9 августа.
Ранее Мирон Маркевич заявил, что Сергей Ребров возглавит сборную Украины.