Спорт Аль-Айн не разрешил УАФ подписать контракт с Ребровым

2021-08-09 17:00


Эмиратский клуб не отпустил специалиста в сборную Украины.

Эмиратский клуб Аль-Айн не отпускает главного тренера команды Сергея Реброва на аналогичную должность в сборной Украины.

Как сообщает UAE Sport News со ссылкой на журналиста Амера Абдуллу, Аль-Айн не дал УАФ разрешения подписать контракт с 47-летним специалистом.

Отметим, что ранее в СМИ утверждалось, что Ребров уже разорвал соглашение с Аль-Айном и в ближайшее время будет представлен в качестве нового менеджера национальной команды.

Ожидалось, что это произойдет на Исполкоме УАФ, который состоится в понедельник, 9 августа.

Ранее Мирон Маркевич заявил, что Сергей Ребров возглавит сборную Украины.

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