Спорт Даніель Дюбуа може зустрітися з екс-чемпіоном Джозефом Паркером вже у січні 2027

2026-11-04 10:27

Чинний володар титулу WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа може зустрітися з колишнім чемпіоном світу Джозефом Паркером на початку 2027 року.

Як повідомляє The Ring, організатори розглядають можливість проведення поєдинку у Великій Британії. Серед потенційних майданчиків називають лондонську арену O2 та манчестерську Co-op Live.

Спроби організувати бій між Дюбуа та Паркером уже були. Їхнє протистояння планували провести в лютому 2025 року в Ер-Ріяді в рамках боксерського вечора. Однак британець знявся з поєдинку через раптову хворобу. Його замінив Мартін Баколе, який зазнав поразки нокаутом у другому раунді.

Після цього Дюбуа двічі зустрічався з Фабіо Вордлі, і обидва поєдинки завершилися достроково. У травні 2026 року британець зупинив суперника в 11-му раунді та здобув титул WBO. У реванші 17 жовтня він знову переміг Вордлі, цього разу технічним нокаутом у другому раунді, успішно захистивши чемпіонський пояс.

Паркер востаннє виходив на ринг у жовтні 2025 року, коли програв Вордлі технічним нокаутом у 11-му раунді. Після бою в допінг-пробі новозеландця виявили бензоїлекгонін - метаболіт кокаїну. Сам боксер заперечував свідоме вживання забороненої речовини.

Нагадаємо, у серпні 2026 року усунення Паркера було скасовано, що відкрило йому шлях до повернення на ринг. Бій проти Дюбуа може стати для новозеландця нагодою знову поборотися за чемпіонський титул у надважкій вазі.

subscriber subscriber

Еще по теме

Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі вперше висловився про свою поразку від Даніеля Дюбуа

2026-05-21 10:28

Олександр Усик прокоментував перемогу володаря титулу WBO Фабіо Вордлі над Джозефом Паркером

2025-12-03 10:29

Промоутер Джозефа Паркера впевнений, що Олександр Усик не погодиться на поєдинок з його клієнтом

2025-09-11 09:31

Усику через травму дозволили відкласти переговори щодо поєдинку проти Джозефа Паркера

2025-08-20 14:46

Еще новости в разделе "Спорт"

Даніель Дюбуа може зустрітися з екс-чемпіоном Джозефом Паркером вже у січні 2027

2026-11-04 10:27

Андрій Ярмоленко встановив історичний рекорд результативності у чемпіонатах України

2026-11-03 12:44

Промоутер екс-чемпіона світу Тайсона Ф’юрі впевнений, що його підопічний завершить поєдинок нокаутом

2026-11-02 12:37

Роберто Де Дзербі заборонив гравцям Тоттенгема користуватися мобільними телефонами

2026-10-30 12:36
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Даніель Дюбуа може зустрітися з екс-чемпіоном Джозефом Паркером вже у січні 2027 2026-11-04 10:27
Андрій Ярмоленко встановив історичний рекорд результативності у чемпіонатах України 2026-11-03 12:44
Промоутер екс-чемпіона світу Тайсона Ф’юрі впевнений, що його підопічний завершить поєдинок нокаутом 2026-11-02 12:37
Роберто Де Дзербі заборонив гравцям Тоттенгема користуватися мобільними телефонами 2026-10-30 12:36