Спорт Даніель Дюбуа може зустрітися з екс-чемпіоном Джозефом Паркером вже у січні 2027

2026-11-04 10:27

Чинний володар титулу WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа може зустрітися з колишнім чемпіоном світу Джозефом Паркером на початку 2027 року.

Як повідомляє The Ring, організатори розглядають можливість проведення поєдинку у Великій Британії. Серед потенційних майданчиків називають лондонську арену O2 та манчестерську Co-op Live.

Спроби організувати бій між Дюбуа та Паркером уже були. Їхнє протистояння планували провести в лютому 2025 року в Ер-Ріяді в рамках боксерського вечора. Однак британець знявся з поєдинку через раптову хворобу. Його замінив Мартін Баколе, який зазнав поразки нокаутом у другому раунді.

Після цього Дюбуа двічі зустрічався з Фабіо Вордлі, і обидва поєдинки завершилися достроково. У травні 2026 року британець зупинив суперника в 11-му раунді та здобув титул WBO. У реванші 17 жовтня він знову переміг Вордлі, цього разу технічним нокаутом у другому раунді, успішно захистивши чемпіонський пояс.

Паркер востаннє виходив на ринг у жовтні 2025 року, коли програв Вордлі технічним нокаутом у 11-му раунді. Після бою в допінг-пробі новозеландця виявили бензоїлекгонін - метаболіт кокаїну. Сам боксер заперечував свідоме вживання забороненої речовини.

Нагадаємо, у серпні 2026 року усунення Паркера було скасовано, що відкрило йому шлях до повернення на ринг. Бій проти Дюбуа може стати для новозеландця нагодою знову поборотися за чемпіонський титул у надважкій вазі.