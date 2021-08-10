Мир Пожары в Греции: премьер пообещал пострадавшим солидные компенсации без бюрократии

2021-08-10 13:24

Из-за беспрецедентной жары и засухи на территории Греции за последние несколько дней вспыхнули 586 пожаров.

"Последние дни были одними из самых тяжелых для нашей страны за последние десятилетия. Мы боролись и продолжаем сражаться с огнем изо всех сил. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней во всех уголках Греции вспыхнули 586 пожаров. Пожары, которые возникли из-за аномальной жары и долгих месяцев засухи, сейчас очень трудно потушить", - заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, сообщает телеканал ERT1.

При этом Мицотакис поблагодарил страны, которые оказывают помощь Греции в борьбе с огнем, и попросил прощения у сограждан, которые потеряли дома и имущество в пожарах. Также он пообещал, что пострадавшим немедленно будет оказана помощь.

"Я утвердил дополнительный бюджет в 500 млн евро специально для пострадавших регионов. А в случае необходимости будет и дополнительная европейская помощь. Ущерб уже начал фиксироваться. Бюрократия будет отброшена. Первые компенсации будут выплачены немедленно", - подчеркнул премьер.