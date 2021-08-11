Семейным врачам Украины будут платить за пациентов, которые согласились на вакцинацию от коронавируса

В Украине семейные врачи могут получить дополнительное вознаграждение в случае активного коммуницирования с пациентами относительно вакцинации против коронавируса.
Соответствующие стимулы разрабатывает Минздрав, сообщается на сайте ведомства. В частности рассматривается возможность начисления баллов непрерывного профессионального развития за высокий охват вакцинации среди пациентов.
"Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80%, ему будет засчитываться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации, начиная с 2022 года", - рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко
Сейчас Минздрав совместно с Национальной службой здоровья рассматривают возможность внедрения и дополнительного финансового вознаграждения семейным врачам за высокие результаты охвата COVID-прививками взрослых пациентов.