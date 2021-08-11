Мир В Германии 41-летнего школьного учителя судят за убийство и каннибализм

2021-08-11 14:42

В Германии школьный учитель предстал перед судом по подозрению в убийстве человека и поедании кусков его тела.

41-летний мужчина обвиняется в том, что за несколько часов до убийства встретил свою жертву, 43-летнего немецкого механика, на сайте знакомств, который посвящен каннибализму, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

Как сообщает Euronews, прокуроры заявили, что жертва фантазировала о том, чтобы ее съели, но нет никаких доказательств того, что подозреваемый действительно это сделал.

Его обвиняют в убийстве мужчины ради собственного сексуального удовлетворения. Имена подозреваемого и потерпевшего не разглашаются по соображениям конфиденциальности.

После убийства, которое произошло в сентябре прошлого года, подозреваемый якобы изрубил тело мужчины в своей квартире в районе Берлин-Панков, а затем разбросал его части по разным районам города. Полиция искала пропавшего человека в течение нескольких недель, прежде чем в лесу на севере Берлина были обнаружены кости, а предполагаемый преступник был выслежен с помощью служебных собак.

Ожидается, что судебный процесс в государственном суде Берлина продлится до середины октября. 

subscriber subscriber

Еще по теме

Данилов напомнил, как Франция и Германия "слили" Украину Путину

2021-08-07 14:30

Германия планирует ужесточить правила въезда для туристов: что изменится

2021-07-27 18:00

В Германии начался суд над пенсионером, который хранил дома танк, зенитную пушку и арсенал оружия

2021-07-27 12:04

Отказавшимся от вакцинации запретят посещать рестораны, кинотеатры и стадионы

2021-07-26 10:01

Еще новости в разделе "Мир"

В Германии 41-летнего школьного учителя судят за убийство и каннибализм

2021-08-11 14:42

Война за туриста: осенью в Египте установят минимальные цены на размещение в отелях

2021-08-11 11:39

видео Девушку Протасевича Софью Сапегу заставили дать "правильное" интервью не белорусском ТВ

2021-08-11 10:03

На фоне вывода войск США талибы уже взяли под контроль 65% территории Афганистана

2021-08-11 09:40
Все статьи раздела "Мир"

Мир

В Германии 41-летнего школьного учителя судят за убийство и каннибализм 2021-08-11 14:42
Война за туриста: осенью в Египте установят минимальные цены на размещение в отелях 2021-08-11 11:39
видео Девушку Протасевича Софью Сапегу заставили дать "правильное" интервью не белорусском ТВ 2021-08-11 10:03
На фоне вывода войск США талибы уже взяли под контроль 65% территории Афганистана 2021-08-11 09:40