Мир В Германии 41-летнего школьного учителя судят за убийство и каннибализм

2021-08-11 14:42

В Германии школьный учитель предстал перед судом по подозрению в убийстве человека и поедании кусков его тела.

41-летний мужчина обвиняется в том, что за несколько часов до убийства встретил свою жертву, 43-летнего немецкого механика, на сайте знакомств, который посвящен каннибализму, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

Как сообщает Euronews, прокуроры заявили, что жертва фантазировала о том, чтобы ее съели, но нет никаких доказательств того, что подозреваемый действительно это сделал.

Его обвиняют в убийстве мужчины ради собственного сексуального удовлетворения. Имена подозреваемого и потерпевшего не разглашаются по соображениям конфиденциальности.

После убийства, которое произошло в сентябре прошлого года, подозреваемый якобы изрубил тело мужчины в своей квартире в районе Берлин-Панков, а затем разбросал его части по разным районам города. Полиция искала пропавшего человека в течение нескольких недель, прежде чем в лесу на севере Берлина были обнаружены кости, а предполагаемый преступник был выслежен с помощью служебных собак.

Ожидается, что судебный процесс в государственном суде Берлина продлится до середины октября.