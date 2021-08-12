Украина Украинцам подсказали, как выбрать счетчик для газа

2021-08-12 18:40

Потребители газа имеют возможность самостоятельно выбрать нужный счетчик.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает портал "104".

Он отмечает, что в первую очередь потребителю нужно рассчитать максимальный объем газа, необходимый для используемых приборов (котла, плиты, и др.). Для этого нужно суммировать параметры, которые указаны в технической документации производителей приборов.

"После этого можно перейти к подбору соответствующего счетчика газа. Необходимо выбрать прибор учета с пропускной способностью большей, чем полученная Вами ранее величина.

Счетчики отличаются по типоразмерам. Это значение цифр после буквы G. Например, счетчик с маркировкой

G1,6 сможет пропустить 1,6-2,5 кубометра в час,

G2,5 - от 2,5 до 4 кубометра,

G4 - от 4 до 6 кубометров и так далее", – объяснил "104".