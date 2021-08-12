Украина На День Независимости в центре Киева выступит мировая оперная звезда

2021-08-12 20:00

 

В Киеве на День Независимости Украины состоится концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли.

"В годовщину независимости Украины в Киеве состоится знаковое событие - концерт всемирно итальянского оперного певца Andrea Bocelli. Маэстро представит программу "Голос моей души" в поддержку создания Центра современного искусства - музея Ивана Марчука", – рассказали в Посольстве Украины в Италии.

Во время концерта на экранах будут оживать картины украинского художника, которые переплетаясь с изящными ариями итальянского тенора, что создаст невероятное многомерное художественное полотно для зрителя.

Выступление будет сопровождать Национальный Симфонический Оркестр Украины под диригентством Марчелло Рота и Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

Мероприятие состоится 24 августа в 17:00 на площади Конституции (open-air возле Мариинского дворца).

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