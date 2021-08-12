Украина В Минобороны рассказали, что изменят в церемонии проведения парада на День Независимости

2021-08-12 21:20

Впервые за годы независимости не будет торжественного объезда войск. В мероприятии примут участие около 5 тыс. служащих.

На военном параде в честь 30-й годовщины Независимости Украины впервые не будет советских элементов проведения мероприятия.

Об этом, со ссылкой на главу оборонного ведомства Андрея Тарана, сообщило управление прессы и информации Министерства обороны страны.

Министр посетил репетицию пешеходного парада, которая состоялась на взлётной полосе ГП "Антонов". Таран остался доволен строевой выучкой военных, а также тем, как участники парада тренируют новый строевой шаг.

"Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск, поздравления каждой коробки отдельно. Это осталось разве что в России, которая осуществляет против нас вооруженную агрессию", - рассказал министр

Глава оборонного ведомства отметил, что отказ от советского способа проведения парадов является демонстрацией приверженности натовским стандартам.

Таран добавил, что всего в параде примут участие около 5 тыс. военнослужащих. Большая часть участников Парада - участники боевых действий. Кроме того, на мероприятии не будет тяжёлой техники, которая может повредить дорожное покрытие.

Все участники праздничного мероприятия на Крещатике получат памятный нагрудный знак.