Украина Шмыгаль рассказал о ситуации с кредитами в Украине

2021-08-15 13:00

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в Украине заметно оживилось банковское кредитование.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Банковское кредитование заметно оживилась. Рост чистых гривневых кредитных портфелей в корпоративном сегменте значительно ускорился ̶ до 14.9% во II квартале против 5,3% в предыдущем квартале. В годовом исчислении прирост достиг 8-летнего максимума - почти 30%", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что в рамках государственной программы кредитования "5-7-9", а также программы портфельных гарантий выдано более 60 млрд гривен представителям м алого и среднего бизнеса.

"Кроме того, за первое полугодие 2021 банки выдали более 3.6 млрд грн. новой ипотеки. Это почти в 3,5 раза больше чем за этот же период 2020 года", - сообщил он.

Шмыгаль подчеркнул, что оживление ипотечного кредитования позитивно скажется и на восстановлении строительства.

"В июне этого года производство строительной продукции возросло на 21% (по сравнению с июнем прошлого года). Наибольший рост был в категории "инженерные сооружения" - на + 29% (речь идет о дороги, мосты, промышленные сооружения, коммуникации). Увеличение объема строительства наблюдается и в категории жилых зданий - на + 24%", - подчеркнул премьер.