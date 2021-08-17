Украина Кабмин изменил правила и нормы назначения субсидий - как изменятся выплаты

2021-08-17 09:02

Кабмин Украины отменил норму об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Данная норма была введена весной 2020 года, после объявления локдауна. Теперь повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе «красного» уровня карантина.

Речь об этом идет на постановление Кабинета министров Украины от 11 августа 2021 года № 842, обнародованное на правительственном портале.

Документом изменяются и другие правила предоставления субсидий. В частности, жилищные субсидии назначаются в случае покупки квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов, пишет rbc.ua.

Кроме того, отменяется норма о том, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.

Постановлением изымается норма о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии, поскольку с 1 мая 2021 она предоставляется исключительно в наличной форме.

Также постановлением дополнен перечень документов для включения информации об иностранцах и лицах без гражданства, находящихся на территории Украины на законных основаниях, в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа. 

subscriber subscriber

Еще по теме

Кабмин "урезал" социальные нормы потребления газа, воды и электроэнергии

2021-08-15 12:30

Размер субсидии в Украине изменится, новые правила: "Если зарплата составляет..."

2021-08-11 17:40

В Украине могут изменить правила вакцинации

2021-08-08 13:00

Новые правила пересечения админграницы с Крымом вступили в силу 5 августа - что и как изменится

2021-08-05 14:00

Еще новости в разделе "Украина"

На Донбассе сепаратисты снова нарушили перемирие, погиб украинский солдат

2021-08-17 10:41

фото В Киеве задержан бывший народный депутат Украины за драку с полицией

2021-08-17 10:22

Кабмин изменил правила и нормы назначения субсидий - как изменятся выплаты

2021-08-17 09:02

Украинцы стали чаще брать больничные листы: что влияет на размер помощи

2021-08-16 21:40
Все статьи раздела "Украина"

Украина

На Донбассе сепаратисты снова нарушили перемирие, погиб украинский солдат 2021-08-17 10:41
фото В Киеве задержан бывший народный депутат Украины за драку с полицией 2021-08-17 10:22
Кабмин изменил правила и нормы назначения субсидий - как изменятся выплаты 2021-08-17 09:02
Украинцы стали чаще брать больничные листы: что влияет на размер помощи 2021-08-16 21:40