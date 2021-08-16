Украина «Выплата пенсий по-новому с 1 сентября»: в Минсоцполитики дали объяснения

2021-08-16 21:20

В Министерстве социальной политики сообщают, что никаких изменений в порядке выплаты и доставки пенсий с 1 сентября 2021 года не предвидется.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает «Правительственный портал» со ссылкой на пресс-службы ведомства.

Украинцы, согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», имеют право выбирать порядок выплаты пенсии. Также она выплачивается ежемесячно не позднее 25 числа расчетного месяца исключительно в денежной форме по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины или через учреждения банков.

Постановлением Кабмина от 26 мая 2021 года № 546 внесены изменения, сохраняют существующий способ получения пенсий и денежной помощи до 2023 года.

В то же время постановление предусматривает проведение конкурсного отбора организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий по месту проживания получателей, но лишь с начала 2023 года.

«Если пенсионер выбрал получения пенсии через почту, то выплата пенсии будет продолжаться осуществляться по почте. Если пенсионер выбрал банк, то выплата пенсии осуществляется через банк. Если получатель маломобилен и изъявил желание, чтобы пенсию доставляли домой, то ему доставят пенсию домой.

Обращаем внимание, что Пенсионный фонд Украины оплачивает услуги по доставке пенсии. Мы делаем все, чтобы пенсионеры получали качественный сервис», — рассказали в Минсоцполитики.