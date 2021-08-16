Украина Стоимость обучения в украинских университетах выросла на 10%

2021-08-16 19:45

 

В 2021 году стоимость контрактного обучения в украинских вузах выросла на 10%. Об этом говорится в материале телеканала "1+1", опубликованном 15 августа.

Более 50% абитуриентов этого года будут учиться на контрактной основе. Традиционно дороже стоит обучение на наиболее популярных специальностях.

"Ежегодно перечень популярных специальностей среди поступающих остается неизменным: право, менеджмент, филология, компьютерные науки, экономика, финансы. Мощная реклама, объявления поиска работы с достаточно высокой зарплатой делают свое маркетинговое дело – поступающие выбирают эти специальности", – сказал эксперт по вопросам образования Андрей Черных.

По его словам, в последние годы сложилась тенденция, когда большинство поступающих на бюджетную форму обучения выбирают 10 университетов в трех городах: в Киеве, Харькове и Львове.

Обучение на контракте по специальности "право" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко обойдется в год в 56,8 тыс. грн. На филологических специальностях контрактникам придется платить 49,6 тыс. грн в год, образование журналиста обойдется в 49,2 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте вуза.

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