Украина Как сохранить субсидию после покупки квартиры: Кабмин принял важное решение

2021-08-17 16:20

В начале этого года в Украине поменялись условия получения жилищных субсидий. Правила их получения предусматривают запрет на крупные покупки, но у владельцев квартир появилась лазейка.

Об этом сообщает “Сегодня”.

"Противопоказанием" к назначению субсидии теперь не будет покупка квартиры, если она совершена в течение шести месяцев после продажи другой квартиры, которая была единственным жильем. В целом же право на субсидию теряют те, кто купил квартиру, земельный участок, автомобиль или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и более. Речь идет об одной покупке в течение года”, - говорится в сообщении.

Также при назначении субсидии не учитываются жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности, или расположенные в сельской местности и полученные по наследству.