Украина С сентября изменятся правила выплаты пенсий: в ПФУ предупредили украинцев

2021-08-18 18:00

Принудительного перевода украинских пенсионеров на карты для выплат с 1 сентября не будет.

Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины.

В фонде подчеркнули, что 1 сентября пенсии решили не только переводить на карты, но и доставлять наличными, обратившись за помощью к представителям «Укрпочты». В фонде также сообщили, что забрать свои деньги пенсионер сможет в одном из почтовых отделений.

В ПФУ признали, что в социальных сетях появилась и активно распространяется фейковая информация о том, что 1 сентября получателей пенсий обяжут перейти к обслуживанию в банковских учреждениях. В Фонде еще раз подчеркнули, что информация о массовом переходе на банковские карты – ложная.

В Украине пенсию можно будет получить одним из следующих способов: в отделении «Укрпочты», благодаря доставке домой почтовым сотрудником, на карточку. Сейчас в стране действует 44 банка, которые имеют разрешение выплачивать пенсии. Чтобы перейти от одного способа получения выплат к другому, украинцу придется написать соответствующее заявление.

На дом пенсию имеют право получать все, кто этого пожелает, независимо от состояния здоровья, возраста, наличия инвалидности, необходимости постоянного ухода. Чтобы получать деньги на карту нужно обратиться в один из банков: «Сбербанк», «ПРИВАТБАНК», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «АГРОПРОСПЕРИС БАНК», «АКОРДБАНК», «АКЦЕНТ-БАНК», «АЛЬФА-БАНК», «Банк Альянс», «БАНК ВОСТОК» и другие.