В Украине сегодня, 18 августа, снизились цены на бензин. А автомобильный газ подорожал на 1 копейку.
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,31 грн/литр, на бензин А-95 - 30,21 грн/литр, на дизельное топливо - 28,22 грн/литр, на автогаз - 17,45 грн/литр.
Дешевле всего бензин продают на Укрнафте - 29 грн/литр. Такие заправки как ОККО, WOG, Shell, Паралель, Socar выставили самую большую цену - 31,67 грн за литр.
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
По данным статистики, в июле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-95 подорожал на 20,9% до 30,2 грн, а сжиженный газ для автомобилей - на 25,3% до 15,9 гривен за литр.
Напомним, в Министерстве экономики показали новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. От этой цифры заправки могут устанавливать свою наценку.
В середине июня резко поднялись цены на бензин после публикации новой максимальной цены.