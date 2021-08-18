Украина Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,31 грн/литр

2021-08-18 20:20

В Украине сегодня, 18 августа, снизились цены на бензин. А автомобильный газ подорожал на 1 копейку.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,31 грн/литр, на бензин А-95 - 30,21 грн/литр, на дизельное топливо - 28,22 грн/литр, на автогаз - 17,45 грн/литр.

Дешевле всего бензин продают на Укрнафте - 29 грн/литр. Такие заправки как ОККО, WOG, Shell, Паралель, Socar выставили самую большую цену - 31,67 грн за литр.

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

По данным статистики, в июле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-95 подорожал на 20,9% до 30,2 грн, а сжиженный газ для автомобилей - на 25,3% до 15,9 гривен за литр.

Напомним, в Министерстве экономики показали новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. От этой цифры заправки могут устанавливать свою наценку.

В середине июня резко поднялись цены на бензин после публикации новой максимальной цены.