Украина Умань завалило мусором после наплыва хасидов. Коммунальщики отказываются его вывозить

2021-08-18 21:40

Хасиды, которые за месяц до еврейского Нового года Рош ха-Шана приехали в Умань к могиле Раби Нахмана, жалуются, что коммунальщики не вывозят мусор.

Об этом "Стране" сообщил Эдуард Докс, журналист и общественник.

Он уточнил, что получил эту информацию от главного раввина Умани Якова Джана. По его словам, с каждого паломника требуют 945 грн за вывоз мусора.

В распоряжении "Страны" также оказались фото из улицы Пушкина в Умани, где хасиды оставляют после себя много мусора, который никто не убирает. Местные жители каждый год в период паломничества хасидов жалуются, что город после них очень грязный.