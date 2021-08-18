Украина Умань завалило мусором после наплыва хасидов. Коммунальщики отказываются его вывозить

2021-08-18 21:40

 

Хасиды, которые за месяц до еврейского Нового года Рош ха-Шана приехали в Умань к могиле Раби Нахмана, жалуются, что коммунальщики не вывозят мусор.

Об этом "Стране" сообщил Эдуард Докс, журналист и общественник.

Он уточнил, что получил эту информацию от главного раввина Умани Якова Джана. По его словам, с каждого паломника требуют 945 грн за вывоз мусора.

В распоряжении "Страны" также оказались фото из улицы Пушкина в Умани, где хасиды оставляют после себя много мусора, который никто не убирает. Местные жители каждый год в период паломничества хасидов жалуются, что город после них очень грязный.

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Украина

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Цены на отдых в Одессе взлетели ко Дню Независимости: названы причины 2021-08-18 21:00
Курсы валют на 19 августа: гривна на максимуме за год 2021-08-18 20:40
Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,31 грн/литр 2021-08-18 20:20