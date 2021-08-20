Украина В Украине сократили длительность аварийных отключений электричества - блэкаут не должен превышать ...

2021-08-20 08:26

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, внесла изменения в Порядок обеспечения стандартов качества электроснабжения и предоставления компенсаций потребителям за их несоблюдение.

В частности, с 1 января 2022 года сокращается длительность аварийных отключений – с 24 до 22 часов.

Также НКРЭКУ сократила продолжительность плановых отключений, когда потребителей предупреждают о них. В зимние месяцы их длительность не должна превышать 6 часов, в незимние – 12 часов.

При этом, если планируется выполнить значительные по объему работы (реконструкция и замена сетей), продолжительность перерывов в электроснабжении не должна превышать 8 часов в зимние месяцы и 24 часа – в остальные.

Кроме этого, обновленный порядок предусматривает увеличение размеров сумм компенсаций в случаях длительных аварийных отключений (с 200 грн до 300 грн) и превышения сроков устранения причин некачественного электроснабжения (со 100 до 200 грн ежемесячно). НКРЭКУ установила компенсации потребителям, у которых более 24 часов отсутствует одна фаза в трехфазной системе электроснабжения.