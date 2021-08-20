Украина С 20 августа в странах Евросоюза начали принимать украинские COVID-сертификаты

2021-08-20 10:03

Украинские COVID-сертификаты будут приниматься в странах Евросоюза с 20 августа.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, вместе с украинскими сертификатами одобрены турецкие и северо-македонские.

"Это означает, что эти страны будут подключены к системе ЕС, и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Украина, Северная Македония и Турция согласились принять цифровой COVID-сертификат ЕС.

Ранее об одобрении украинского COVID-сертификата в ЕС сообщили в Минцифры.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине снова возросло число новых случаев COVID-19 - реальные данные по областям

2021-08-20 10:45

В Украине сократили длительность аварийных отключений электричества - блэкаут не должен превышать ...

2021-08-20 08:26

Как проходит вакцинация в Украине: за сутки прививку получили более 120 тысяч человек

2021-08-19 13:24

В Германии назначили уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину

2021-08-19 10:41

Еще новости в разделе "Украина"

На Донбассе возросло число нарушений режима прекращения огня, погиб украинский солдат

2021-08-20 12:23

С 20 августа в странах Евросоюза начали принимать украинские COVID-сертификаты

2021-08-20 10:03

Президент Украины не приедет на военный парад и концерт к 30-летию Независимости

2021-08-20 09:01

В Украине сократили длительность аварийных отключений электричества - блэкаут не должен превышать ...

2021-08-20 08:26
Все статьи раздела "Украина"

Украина

На Донбассе возросло число нарушений режима прекращения огня, погиб украинский солдат 2021-08-20 12:23
С 20 августа в странах Евросоюза начали принимать украинские COVID-сертификаты 2021-08-20 10:03
Президент Украины не приедет на военный парад и концерт к 30-летию Независимости 2021-08-20 09:01
В Украине сократили длительность аварийных отключений электричества - блэкаут не должен превышать ... 2021-08-20 08:26