Украина С 20 августа в странах Евросоюза начали принимать украинские COVID-сертификаты

2021-08-20 10:03

Украинские COVID-сертификаты будут приниматься в странах Евросоюза с 20 августа.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, вместе с украинскими сертификатами одобрены турецкие и северо-македонские.

"Это означает, что эти страны будут подключены к системе ЕС, и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Украина, Северная Македония и Турция согласились принять цифровой COVID-сертификат ЕС.

Ранее об одобрении украинского COVID-сертификата в ЕС сообщили в Минцифры.