Украина Непогода подпортит выходные: где на 21 августа объявили штормовое предупреждение

2021-08-21 12:00

 

В субботу 21 августа, в некоторых регионах ожидается ухудшение погодных условий. Объявлен I (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В восточной части страны, в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях синоптики прогнозируют грозы, в отдельных районах - град и шквальный ветер с усилением до 15-20 метров в секунду. Грозовые дожди также прольются на западе Украины.

Жара отступит на всей территории, но свежее всего будет в западной части страны - там термометры покажут +23-25 градусов, а в ночное время и вовсе похолодает до +11-14.

Самые высокие температуры будут в южных регионах и на Азовском побережье - днем +26-28 градусов, ночью +15-17. В остальных областях синоптики обещают в светлое время суток +24-27 градусов, в ночные часы +13-18.

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В НБУ пояснили, как будут работать банки на День Независимости 2021-08-21 13:00