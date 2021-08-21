Украина Непогода подпортит выходные: где на 21 августа объявили штормовое предупреждение

2021-08-21 12:00

В субботу 21 августа, в некоторых регионах ожидается ухудшение погодных условий. Объявлен I (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В восточной части страны, в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях синоптики прогнозируют грозы, в отдельных районах - град и шквальный ветер с усилением до 15-20 метров в секунду. Грозовые дожди также прольются на западе Украины.

Жара отступит на всей территории, но свежее всего будет в западной части страны - там термометры покажут +23-25 градусов, а в ночное время и вовсе похолодает до +11-14.

Самые высокие температуры будут в южных регионах и на Азовском побережье - днем +26-28 градусов, ночью +15-17. В остальных областях синоптики обещают в светлое время суток +24-27 градусов, в ночные часы +13-18.