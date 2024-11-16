Спорт Грузия – Украина: где смотреть матч Лиги наций

2024-11-16 13:30

Сегодня, 16 ноября, в Батуми на стадионе «Батуми-Арена» состоится матч предпоследнего, 5-го тура Лиги наций сезона-2023/24 первой группы Дивизиона «В» Грузия — Украина (начало — в 19:00 по киевскому времени).

В Украине этот матч можно будет смотреть несколькими способами. По ТВ игру Грузия — Украина в прямом эфире покажут региональные каналы «Суспільного». Кроме того, онлайн трансляция Грузия — Украина пройдет на сервисах стримингового ТВ MEGOGO.

На Dynamo.kiev.ua традиционно будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Грузия — Украина, содержащая в себе и онлайн-статистику игры. Стартовые составы команд станут известны примерно за час до начала игры. Информацию о них также ожидайте на страницах нашего сайта и его социальных пабликах. А по финальному свистку мы предложим вам отчет об этой встрече.

Это уже второй очный матч сборных Грузии и Украины в нынешней Лиге наций: в октябре команды встречались в Познани в рамках 3-го тура турнира, и тот поединок завершился минимальной победой украинцев, 1:0 (победный гол на счету Михаила Мудрика).

Из-за травм в матче Грузия — Украина в составе команды гостей не сыграют защитник Александр Тымчик и нападающий Владислав Ванат. Кроме того, под вопросом участие в поединке Артема Довбика.

Добавим, что матч Грузия — Украина обслужит английская бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам VAR под управлением Майкла Салисбери, который также представляет Англию.

В другом матче первой группы Дивизиона «В» Лиги наций сегодня в Тиране сыграют сборные Албании и Чехии.

Турнирное положение в группе перед сегодняшними матчами имеет следующий вид:

1. Чехия — 7 очков

2. Грузия — 6

3. Албания — 6

4. Украина — 4.

Напомним, что матч 5-го тура Лиги наций сезона-2023/24 первой группы Дивизиона «В» Грузия — Украина состоится в субботу, 16 ноября, в Батуми, на стадионе «Батуми-Арена» (начало — в 19:00 по киевскому времени).