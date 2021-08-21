Украина В НБУ пояснили, как будут работать банки на День Независимости

2021-08-21 13:00

Национальный банк утвердил график работы банковской системы в связи с переносом рабочих дней в связи с празднованием Дня Независимости.

21-24 августа – банки будут отражать межбанковские платежи календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 25 августа.

23 августа банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции (без открытия операционного дня банка).

28 августа объявлен обычный рабочий банковский день. Все платежи будут осуществляться датой этого дня – 28 августа.

ПриватБанк, Ощадбанк

21-24 августа ПриватБанк и Ощадбанк будут на выходных. В эти дни можно получить только онлайн-консультацию или связаться с оператором. Рабочий день понедельника, 23 августа, перенесен на субботу, 28 августа.