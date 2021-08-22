Украина Размер субсидий уменьшится, Кабмин отменил важную льготу: что теперь будет с выплатами

2021-08-22 11:00

Чем выше социальные нормы, на которые начисляют субсидию, тем больше объем помощи, и, соответственно, наоборот

Чтобы хоть как-то утешить украинцев, отправленных на карантин, в 2020-м году правительство приняло решение ввести 50%-ую социальную льготу на коммуналку. То есть нормы потребления, на которые распространялась субсидия, были увеличены в полтора раза.

Теперь же Кабмин отменил эту льготу и вернул нормы к "доковидным" показателям - везде, кроме тех регионов, которые окажутся в "красной зоне" (а, как известно, сейчас вся Украине находится в "зеленой"). Следовательно, это может привести к тому, что количество выплаченной украинцам помощи резко уменьшится.

С учетом упомянутой льготы, раньше, чтобы получить субсидию, нужно было зарабатывать меньше половины средней зарплаты по Киеву или одной пятой от средней зарплаты в областных центрах - теперь эта норма недействительна.

Отметим, срок подачи заявлений на субсидии в Украине продлен до 1 октября. Переназначение для большинства проходит автоматически. По состоянию на начало августа, были назначены выплаты более 2,3 млн семей, из них 1,9 млн - в автоматическом режиме. Остальным претендентам на госпомощь придется обратиться в местные центры соцзащиты и предоставить документы лично.