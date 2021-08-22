Украина Стало известно, сколько денег потратили на подготовку ко Дню Независимости

2021-08-22 12:30

 

Подготовка ко Дню Независимости включает в себя не только праздничные торжества, а также масштабные инфраструктурные проекты, на которые потратят более 5 миллиардов гривен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины кроме праздничных торжеств включает масштабные инфраструктурные проекты, в частности, такие как модернизация шести региональных аэропортов, развитие европути Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и тому подобное", - говорится в сообщении.

Прогнозируемая сумма расходов - 5,4 миллиарда гривен, из них приблизительно 100 миллионов гривен уйдет непосредственно на торжества.

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