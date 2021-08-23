Украина В Украине Е-паспорта официально приравняли к обычным

2021-08-23 16:40

Сегодня, 23 августа, вступил в силу закон, который приравнивает в Украине электронные паспорта к обычным бумажным.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

Отмечается, что этот закон президент Владимир Зеленский подписал в апреле 2021 года, тогда же в Офисе президента сообщили, что закон вступит в силу 23 августа 2021 года.

Закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

«Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций; для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов», - отметили в Офисе президента.

При этом, Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт.

Отмечается, что защищенность от подделок, простота получения и удобство использования - являются их основными преимуществами.

В то же время, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что если человеку удобно использовать бумажные документы для получения услуг, он будет иметь на это право.

Напомним, что ранее в Министерстве цифровой политики рассказали, когда в Украине отменят бумажную справку о месте регистрации.