Украина День Независимости на Донбассе: сепаратисты нарушили перемирие, в рядах ВСУ есть потери и раненые

2021-08-25 11:39

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 24 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Один защитник Украины погиб.

"Вблизи Новомихайловки и Причепиловки сепаратисты обстреливали наши позиции из стрелкового оружия. На Луганщине и Донетчине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения", - сообщает штаб ООС.

В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб. Двоих бойцов ранило. Их эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного тяжелое, другого - удовлетворительное.