Украина Стало известно, что будет с гривной в сентябре

2021-08-25 18:00

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак прогнозирует, что в первой половине осени гривна будет укрепляться.

"В сентябре могли быть сложности, ведь именно на этот период выпадают рекордные выплаты по внешним долгам (Украина в сентябре должна оплатить внешним кредиторам около 2,9 млрд долларов, — ред.). В последние месяцы была неопределенность, сможет ли Министерство финансов оплатить эти средства без экстраординарных мер. Но Украина смогла привлечь около полумиллиарда долларов через выпуск евробондов и 23 августа должна получить "подарок" от МВФ в размере 2,7 миллиарда долларов. Эти средства должны обеспечить беспроблемное прохождение периода пиковых выплат нашим кредиторам", — объяснил аналитик.

Фундаментальные факторы, влияющие на гривну, достаточно неплохие, отметил Тарас Козак. Речь идет о хорошем урожае и высоких экспортных ценах.

Также специалист напомнил, что в этом году украинские трудовые мигранты перевели из заграницы рекордный объем денег. По данным Нацбанка, за январь-май 2021 года в Украину поступило от заробитчан 5,1 млрд долларов, что на 25% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

"Все указывает на то, что гривна продолжит укрепляться как минимум до октября. Если мы пройдем сентябрь без серьезных проблем, дальше у нас достаточно легкий период в контексте выплат внешнего долга", — ожидает специалист.