Украина Кто станет новым владельцем International Business

2021-08-25 16:56

На рынке миграционных услуг активно обсуждаются изменения в составе правления компании International Business.

Так, недавно в сеть просочилась информация о том, что глава совета директоров Сергей Коваленко и исполнительный директор Алексей Леонов ведут переговоры по перераспределению долей участия.

Источник: Facebook

Источник: https://infoline.ua/news/main/ukraine/kto-stanet-novym-vladelcem-international-business_385184.html

Источник: Facebook

Что изменится в International Business

Стало известно, что Леонов планирует сконцентрировать внимание преимущественно на российском рынке, тогда как Коваленко придерживался консервативных взглядов и стремился сохранить статус в первую очередь европейской компании. На сегодняшний день Леонов смещен с занимаемой должности и лишен права голоса в правлении.

Напомним, что концерн ранее принадлежал Николаю Клеваке, скончавшемуся 29 октября 2020 года от COVID-19. С этого момента значительная доля бизнеса янтарного короля подверглась разделению со стороны приемников, и миграционная компания не стал исключением. Известно, что Коваленко в настоящий момент выехал в ЕС, откуда планирует управлять компанией и “решать наболевшие вопросы там, где они и должны решаться”. В свою очередь, где сейчас находится Леонов - не известно, но ранее он заявлял, что пока еще остается в РФ и не планирует отказываться от притязаний на бизнес.

Стоит отметить, что и Коваленко, и Леонов, до смерти Клеваки не являлись публичными личностями в силу специфики бизнеса, требующего конфиденциальности в первую очередь необходимой клиентам. Однако, в ходе разделения власти Леонов пошел на крайности, опубликовав в сети внутреннюю информацию компании и в первую очередь личные данные Коваленко.

 

Стало известно, что Леонов планирует сконцентрировать внимание преимущественно на российском рынке, тогда как Коваленко придерживался консервативных взглядов и стремился сохранить статус в первую очередь европейской компании. На сегодняшний день Леонов смещен с занимаемой должности и лишен права голоса в правлении. Напомним, что концерн ранее принадлежал Николаю Клеваке, скончавшемуся 29 октября 2020 года от COVID-19. С этого момента значительная доля бизнеса янтарного короля подверглась разделению со стороны приемников, и миграционная компания не стал исключением. Известно, что Коваленко в настоящий момент выехал в ЕС, откуда планирует управлять компанией и “решать наболевшие вопросы там, где они и должны решаться”. В свою очередь, где сейчас находится Леонов - не известно, но ранее он заявлял, что пока еще остается в РФ и не планирует отказываться от притязаний на бизнес. Стоит отметить, что и Коваленко, и Леонов, до смерти Клеваки не являлись публичными личностями в силу специфики бизнеса, требующего конфиденциальности в первую очередь необходимой клиентам. Однако, в ходе разделения власти Леонов пошел на крайности, опубликовав в сети внутреннюю информацию компании и в первую очередь личные данные Коваленко.

Источник: https://infoline.ua/news/main/ukraine/kto-stanet-novym-vladelcem-international-business_385184.html
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