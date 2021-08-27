Украина Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поставил точку в истории с угоном украинского самолета в Кабуле

2021-08-27 08:26

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверяет, что ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не находится в чьем-либо плену.

"Были угрозы нашему самолету, но все эти проблемы мы решили. Ни один самолет, который должен вывозить украинских граждан или должен был вывозить украинских граждан и иностранцев, не находится в чьем-либо плену, под чьим-то контролем. Это был один из рабочих моментов, Евгений (Енин, заместитель министра иностранных дел Украины) о нем рассказал, журналисты его подхватили, раскрутили, но как такового захвата самолета нет", - сказал Кулеба.

От также сообщил, что Украина не расходовала средства государственного бюджета на перелеты из Афганистана двух гражданских самолетов, которыми эвакуировала граждан Украины и иностранцев.

"По состоянию на сейчас мы вывезли два самолета гражданских и один военный. Военный самолет финансируется за счет государственного бюджета, но это не в бюджете МИД, потому мне здесь нечего сказать... Что касается двух гражданских самолетов, которыми мы вывозили граждан, то за пролеты этих самолетов Украинское государство ничего не платит - эта эвакуация была осуществлена на уровне политических договоренностей между Украинским государством и собственниками этих самолетов", - отметил глава МИД.

Кулеба также подчеркнул, что Украина продолжит возвращение своих граждан из Афганистана, пока не вывезет всех, кто изъявил такое желание.

По его словам, сейчас около 90 граждан Украины и членов их семей продолжают находиться в Афганистане.

Напомним, пару дней назад замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что в ходе эвакуации из аэропорта Кабула украинский самолет "захватили другие люди".