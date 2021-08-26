Украина Где украинцы смогут получать пенсии с 1 сентября: есть два варианта

2021-08-26 19:00

С 1 сентября украинских пенсионеров не будут массово переводить на обслуживание в банки. Как и ранее, у них останется два варианта получения выплат.

Об этом сообщил "Пенсионный курьер".

У пенсионеров сохранится возможность получать выплаты по месту проживания через "Укрпочту" или через банки.

Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно. Кроме того, он может изменить его в любой момент - для этого нужно лишь подать заявление.

"Учитывая указанное, пенсионеры и после 1 сентября по желанию продолжат получать пенсии через "Укрпочту" с доставкой домой или в почтовых отделениях независимо от своего возраста, состояния здоровья (наличия инвалидности) или потребности в постоянном постороннем уходе", – говорится в сообщении.

Напомним, оплату услуг по доставке пенсионных выплат осуществляет Пенсионный фонд Украины.

Стоит отметить, что постановлением правительства предусмотрено проведение конкурса для отбора организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий с 1 января 2023 года.