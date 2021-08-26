Украина Шмыгаль рассказал, куда Украина потратит финансовую помощь МВФ

2021-08-26 19:20

Украина направит более 2,7 миллиарда долларов, которые получила от Международного валютного фонда, на обеспечение макроэкономической стабильности, увеличение социальных выплат и поддержку отечественной экономики на пути ее восстановления после коронакризиса.

Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что деньги, в частности, будут потрачены на соцвыплаты украинцам.

«Это не кредит, а безвозвратная помощь. Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления. При этом получение соответствующего транша никоим образом не влияет на наше решение продолжать сотрудничество с МВФ в рамках программы stand-by», - сказал он.

Ранее мы сообщали, что Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов, которые предусмотрены для поддержки мировой экономики. Из них 2,7 млрд долларов передадут Украине.