Украина В Украине рецептурные препараты начнут продавать только по е-рецепту: дата

2021-08-29 15:00

Продажа всех рецептурных препаратов с весны 2022 года станет возможной только при наличии электронного рецепта.

Об этом на встрече с журналистами в субботу, 28 августа, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Анонсируем запуск электронного рецепта для всех рецептурных препаратов на весну 2022 года, переводим отпуск рецептурных препаратов на электронный рецепт», — рассказал чиновник.

По его словам, эта мера является одним из условий нашей дальнейшей дискуссии о медицинском страховании.

Глава Минздрава напомнил, что с октября 2021 года обеспечение инсулинами будет осуществляться по электронному рецепту в рамках Государственной программы реибурсации (возмещения стоимости) лекарственных средств.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины принял постановление о реимбурсации лекарственных средств по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

С 1 октября пациенты в Украине смогут получать препараты инсулина, препараты для лечения несахарного диабета, расстройств поведения и психики и эпилепсии по программе «Доступные лекарства».

Тогда как операторы фармрынка смогут участвовать в программе «Доступные лекарства» и получать возмещение за препараты для лечения этих заболеваний.