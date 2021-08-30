Украина Бензин и дизельное топливо дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС

2021-08-30 17:00

 

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,86 гривен за литр (-0,03 гривен), на бензин А-95 - 29,69 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 27,92 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 17,48 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Напомним, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,53 гривен за литр, дизельного топлива - 28,11 гривен за литр.

Ранее Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 25 августа. Расчетные цены для бензина снижены с 26,67 гривен до 25,53 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 21,64 гривен до 21,11 гривен за литр.

subscriber subscriber

Еще по теме

«Не стоит ждать пенсии»: глава Минфина объяснил свое заявление о выплатах

2021-08-28 15:00

Сорокалетним украинцам не стоит рассчитывать на пенсию

2021-08-26 20:00

Надбавка к пенсии за донорство: кому и сколько доплатят в 2021-м

2021-08-26 18:00

АЗС обязали снизить цены на бензин

2021-08-26 17:00

Еще новости в разделе "Украина"

Налог на недвижимость придется платить по-новому: "если площадь квартиры превышает..."

2021-08-30 19:00

Госстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в стране

2021-08-30 18:00

Прибавки к пенсии в сентябре: кто получит доплаты

2021-08-30 17:40

Бензин и дизельное топливо дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС

2021-08-30 17:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Налог на недвижимость придется платить по-новому: "если площадь квартиры превышает..." 2021-08-30 19:00
Госстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в стране 2021-08-30 18:00
Прибавки к пенсии в сентябре: кто получит доплаты 2021-08-30 17:40
Бензин и дизельное топливо дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС 2021-08-30 17:00