Украина Госстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в стране

2021-08-30 18:00

Самой высокой по оплате труда сотрудников в Украине стала сфера IT и телекоммуникации. В июле работники отрасли в среднем получали 24 тыс. 946 грн

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о сферах экономики, в которых в июле текущего года были зарегистрированы самые высокие заработные платы.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.

По данным статистиков, в июле 2021-го гада самой высокооплачиваемой сферой в стране стала отрасль информационных технологий и телекоммуникаций - в среднем, сотрудник в ней получал по 24 тыс. 946 грн.

На втором месте по доходности стала отрасль финансовой и страховой деятельности. Средняя зарплата в ней составила 24 тыс. 489 грн. На третьем месте - сфера госуправления и обороны, а также социального страхования - 20 тыс. 782 грн.

В целом, средняя номинальная зарплата работника в Украине выросла до 14 тыс. 345 грн (на 21,5% по сравнению с годом ранее).