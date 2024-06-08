ВОЙНА В Украине Кабмин призвал женщин освоить мужские профессии

2024-06-08 14:30


Дефицит рабочей силы в Украине ощущается среди водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов, а также правоохранителей.

В результате дефицита работников, вызванного мобилизацией, Украине нужно переориентировать женщин на "мужские" профессии, ведь государству не хватает рабочих рук. Об этом в четверг, 6 июня, заявила министр экономики Юлия Свириденко на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, информирует Минэкономики.

"Мобилизация специалистов в Вооруженные силы стала вызовом для украинской экономики. Поэтому сейчас необходимо уделить больше внимания программам переквалификации остающихся в тылу украинцев на профессии, которые пользуются максимальным спросом. В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают профессиями телохранителей, водителей грузовиков, автобусов и тракторов", - объяснила Свириденко.

Министр подчеркнула, что переквалификация специалистов, вместе с трудоустройством ветеранов - это главные вызовы для правительства на рынке труда.

Она добавила, что ЕБРР рассмотрит возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации как со стороны государства, так и со стороны украинского бизнеса.

Дефицит кадров на рынке труда усиливается: вакансий становится все больше, количество соискателей уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать.

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