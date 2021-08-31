Украина ​Долги по коммуналке растут: можно ли не оплачивать "левые" платежки

2021-08-31 20:00

Украинцы получают "подарки" от коммунальщиков в виде долгов на несколько тысяч гривен. Сумму, которая составляет индекс инфляции и 3% годовых, без решения суда с украинцев взыскать никто не может, это незаконно.

Об этом заявил "Фактам" адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин.

"Поэтому, если их включили в вашу платежку, вы имеете право не платить. Это будет абсолютно законно", — говорит юрист.

Он напомнил, что не следует забывать о конституционном праве на защиту. Основной Закон Украины гарантирует каждому защиту его прав и свобод в рамках уголовного, административного, хозяйственного, гражданского, конституционного судопроизводства Украины.

"Поэтому в случае угроз, взысканий неких "левых" денег — не стесняйтесь обжаловать такие действия в суде. В большинстве случаев украинцы считают, что лучше уплатить несправедливо начисленные платежи, чем "терять время". А это неправильно и неразумно", - сказал Головин.

Но, по его словам, при наличии судебного приказа о взыскании задолженности, где учтены индекс инфляции и 3% годовых, и в случае, если вы не обжаловали последний, — платить надо.