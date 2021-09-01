Украина В Украине подать заявления в ЗАГС стало проще

2021-09-01 21:00

В Украине появилась возможность регистрации актов гражданского состояния онлайн

В Украине решили упростить процедуру подачи заявления в ЗАГС о намерении вступить в брак. Теперь сделать это можно через портал государственных услуг "Дiя". Соответствующее решение было принято на заседании правительства 1 сентября.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине появилась возможность регистрации актов гражданского состояния онлайн.

"Подать документы о намерении жениться или оплатить административный сбор за эту услугу теперь можно будет через портал "Дія". Все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно", - отметил он.

Кстати, в июле этого года в Украине свадеб было в девять раз больше, чем разводов. Поженились 26 715 пар молодоженов. А количество расторгнутых браков за июль составило 2865.

В этом году в День Святого Валентина в Украине поженились 426 пар.

В прошлом году в течение лета зарегистрировали брак более 50 000 пар. Лидером по количеству бракосочетаний был Киев (6594 брака).

Министерство цифровой трансформации Украины сообщает, что граждане, который по тем или иным причинам не имеют гаджетов или доступа в интернет, смогут получить доступ к порталу государственных услуг "Дія" в Центрах предоставления административных услуг.