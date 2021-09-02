Украина Тысячи хасидов, полиция и карантин: как Умань готовится к Рош га-Шана

2021-09-02 21:20

Умань готовится к приезду паломников. Ожидается, что в город приедут до 50 тысяч хасидов, поэтому к охране порядка привлекают более тысячи правоохранителей, нацгвардейцев и израильских полицейских.

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Рош га-Шана или иудейский Новый год в этом году начнется вечером 6 сентября. Праздник продлится до 8 сентября.

У могилы цадика Нахмана в Умани ожидают до 50 тысяч хасидов со всего мира. Чтобы обеспечить порядок в городе, туда съезжаются как украинские, так и израильские полицейские.

"К общественной безопасности уже заступил сведенный отряд полицейских, который прибыл со всей Украины. Всего - до 700 полицейских. Также помогают 200 военнослужащих Национальной гвардии. Ожидаем приезд израильских полицейских", - отметила пресс-секретарь патрульной полиции в Черкасской области Зоя Вовк.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса добраться до Умани паломникам было очень трудно. Часть из них туда так и не доехала. Они спали на чемоданах и разбивали палатки из подручных средств в пункте "Новые Яриловичи". Отпраздновать Новый год им пришлось на белорусско-украинской границе.

Тогдашний мэр Умани даже ночевал под Офисом президента, чтобы убедить Владимира Зеленского не пускать хасидов, дабы предотвратить вспышку коронавируса. В этом году в городе настроения менее радикальные.

"Осуществлены работы по маркировке безопасного расстояния 1,5 метра перед входами в синагоги, пантеон, учреждения торговли, заведения общественного питания и на маршрутах следования к могиле. Установлены у нас тепловые зоны проведения температурного скрининга", - отметила глава города Ирина Плетнева.

Для Умани Рош га-Шана - настоящее событие. Но каждый год город не только получает прибыль в местный бюджет, но и считает убытки и убирает тонны мусора.

"Тот туристический сбор, который бы должны платить паломники-туристы, находясь в городе, они не всегда хотят платить. Но мы можем сказать о том, что часть семей жителей Умани имеют возможность заработать себе лишние средства на проживание", - пояснила Плетнева.

Хасиды со всего мира съезжаются в Умань раз в год. Там похоронен их духовный лидер - цадик Нахман. Паломники считают, если встретить иудейский Новый год на его могиле, он обязательно будет счастливым.