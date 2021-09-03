Курьезы В Киеве незадачливый воришка оставил на месте преступления фотокопию своего паспорта

2021-09-03 17:29

Столичные патрульные задержали мужчину, который вынес из магазина телефон, не заплатив за него, но оставил у продавцов свое фото с открытым паспортом, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Facebook.

Как рассказал работник магазина, к ним пришел клиент, который хотел купить телефон в кредит. Во время оформления документов мужчина предоставил свой паспорт и позволил сфотографировать его с ним. Потом ожидал завершения процедуры за столом, на котором лежал гаджет.

Однако, когда продавцы отвлеклись, задержанный положил телефон в рюкзак и вышел. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Нашли подозреваемого в Голосеевском районе - по месту прописки, указанном в паспорте. Сначала он свою вину отрицал, но вскоре признался, что телефон у него и что он успел вставить туда свою сим-карту. Мужчина задержан. 

subscriber subscriber

Еще по теме

КГГА удалось остановить демонтаж исторического дома на Тургеневской, 22

2021-09-03 12:05

В Киеве тестируют электронный ученический билет: как его заказать

2021-09-01 20:40

АНОНС Що покаже Національна опера України у вересні - репертуар, афіша, замовлення квитків

2021-08-31 15:33

Вашингтон уже определился с кандидатурой нового посла в Украине

2021-08-31 12:40

Еще новости в разделе "Курьезы"

В Киеве незадачливый воришка оставил на месте преступления фотокопию своего паспорта

2021-09-03 17:29

Американцу, который по ошибке провел двадцать лет в камере смертников, выплатят миллион долларов

2021-09-03 15:47

Крупная американская компания устроила сотрудникам недельный выходной в связи со стрессом

2021-09-03 08:26

Япония депортирует россиянина, который добрался туда вплавь ради политического убежища

2021-08-30 12:40
Все статьи раздела "Курьезы"

Курьезы

В Киеве незадачливый воришка оставил на месте преступления фотокопию своего паспорта 2021-09-03 17:29
Американцу, который по ошибке провел двадцать лет в камере смертников, выплатят миллион долларов 2021-09-03 15:47
Крупная американская компания устроила сотрудникам недельный выходной в связи со стрессом 2021-09-03 08:26
Япония депортирует россиянина, который добрался туда вплавь ради политического убежища 2021-08-30 12:40