В Киеве незадачливый воришка оставил на месте преступления фотокопию своего паспорта

Столичные патрульные задержали мужчину, который вынес из магазина телефон, не заплатив за него, но оставил у продавцов свое фото с открытым паспортом, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Facebook.
Как рассказал работник магазина, к ним пришел клиент, который хотел купить телефон в кредит. Во время оформления документов мужчина предоставил свой паспорт и позволил сфотографировать его с ним. Потом ожидал завершения процедуры за столом, на котором лежал гаджет.
Однако, когда продавцы отвлеклись, задержанный положил телефон в рюкзак и вышел. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.
Нашли подозреваемого в Голосеевском районе - по месту прописки, указанном в паспорте. Сначала он свою вину отрицал, но вскоре признался, что телефон у него и что он успел вставить туда свою сим-карту. Мужчина задержан.