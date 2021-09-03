Курьезы В Киеве незадачливый воришка оставил на месте преступления фотокопию своего паспорта

2021-09-03 17:29

Столичные патрульные задержали мужчину, который вынес из магазина телефон, не заплатив за него, но оставил у продавцов свое фото с открытым паспортом, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Facebook.

Как рассказал работник магазина, к ним пришел клиент, который хотел купить телефон в кредит. Во время оформления документов мужчина предоставил свой паспорт и позволил сфотографировать его с ним. Потом ожидал завершения процедуры за столом, на котором лежал гаджет.

Однако, когда продавцы отвлеклись, задержанный положил телефон в рюкзак и вышел. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Нашли подозреваемого в Голосеевском районе - по месту прописки, указанном в паспорте. Сначала он свою вину отрицал, но вскоре признался, что телефон у него и что он успел вставить туда свою сим-карту. Мужчина задержан.