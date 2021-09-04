Украина В НБУ рассказали, сколько денег у украинцев на руках

2021-09-04 15:00

 

Объем наличности в Украине, как бумажной так и монет, на руках у населения постоянно увеличивается.

Объем гривни на руках у украинцев постоянно растет и в данное время приблизился к 600 млрд. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

Он уточил, что общий объем наличных гривен на руках у населения составляет 594 млрд, 4 из которых приходятся на монеты.
"Банкноты в обращении составляют 590 млрд гривен общим количеством 2,9 млрд штук. Монеты - 4 млрд грн., 13,8 млрд штук", - сообщил глава НБУ.

К концу июля на руках у населения было 548,62 млрд грн., еще 45,97 млрд. наличных грн. находились в кассах банков.

В начале года украинцы держали на руках 516,09 млрд, в кассах банков хранились 42, млрд гривен. Суммарный объем наличности за семь месяцев увеличился на 6,5%.

В 2020 году объем наличных вырос на треть или на 133,4 млрд, и достиг 558,5 млрд. грн.

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