Украина Пенсии украинцам в сентябре: как будут выплачивать

2021-09-04 12:30

 

В Министерстве социальной политики прогнозируют, что до конца года средняя пенсионная выплата в Украине может достичь 3900 гривен.

Порядок выплаты пенсий с сентября 2021

В Пенсионном фонде и Министерстве социальной политики заверили, что никаких изменений в порядке выплаты и доставки пенсий с 1 сентября 2021 не будет. Информация о том, что с этой даты пенсионеров массово и принудительно переведут на обслуживание в банках, не соответствует действительности.

Это означает, что в сентябре пенсионеры по-прежнему будут иметь право выбирать порядок выплаты пенсии:

в денежной форме (по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины);
через учреждения банков (любой из 44 банков из этого перечня).

Соответствующая норма содержится в законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Пенсия выплачивается ежемесячно не позднее 25 числа расчетного месяца.

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