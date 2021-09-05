Украина Тарифы на тепло и горячую воду могут взлететь на 80%

2021-09-05 12:00

В новом отопительном сезоне украинцев ждет повышение тарифов на отопление на 15-80%. Размер повышения будет зависеть не только от региона, но даже и от определенной части города, а избежать повышения цен на тепло не удастся.

Об этом пишет Обозреватель.

Причины роста тарифов на тепло

С 20 мая Кабмин отменил обязательство для Нафтогаза продавать газ для поставщиков тепла и горячей воды по сниженным тарифам.

В себестоимости производства тепла и горячей воды газ занимает до 80%, а цены на газ уже достигают 20 гривен за кубометр, поэтому повышение тарифов неизбежно.

Так, в Киеве ожидается рост цен на тепло и горячую воду на 30-40%. По новым оценкам КГГА, стоимость гигакалории вырастет до 2 151-2 433 грн. (в прошлом сезоне – 1654,4 грн.).

В среднем украинцы на отопление однокомнатной квартиры тратят 1,5 Гкал, по действующим тарифам это 2,48 тыс. грн., а по новым придется отдать - до 3,64 тыс. грн.

В городах, где тариф на отопление не поднимали последние 2-3 года, цены вырастут более чем на 60 или даже 70%", - отметил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

По словам главы Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергея Дяченко, цены на тепло и горячую воду будут отличаться в зависимости от города, ведь в каждом городе ТКЭ имеют свою структуру затрат, число потребителей, протяженность инфраструктуры и техническое состояние оборудования.

"Сейчас ожидаемый диапазон от 30% до 70%. Может, цены то и сдержат, но для этого нужно сильно уже постараться", - объясняет Дяченко.

Где больше всего вырастут тарифы

Больше всего подорожание ощутят жители небольших городов из-за небольшого количества потребителей тепла и горячей воды. Тут прогнозируется подорожание до 80%.

Точно узнать тарифы на тепло и горячую воду потребители могут на сайтах своих поставщиков услуг, которые обязаны сообщить о повышении заранее, опубликовав плановые тарифы.

Эксперт аналитического центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник считает, что рост тарифов попытаются удержать, ведь в это не заинтересованы ни украинцы, ни власти. Кроме того, ведь дорогая коммуналка может вылиться в социальное недовольство и массовые протесты.

"На сегодня еще нельзя сказать окончательно, как будет решен вопрос тарифов. Сейчас они публикуются, обсуждаются и только затем утверждаются органом самоуправления. Мы видим, что где-то уже планируется рост тарифов. Возможно, не так велико, как говорили раньше. Многое еще зависит от взаимопонимания между местным самоуправлением, органами центральной власти и Нафтогазом", - отмечает Гарник.

Также эксперт отмечает, что вопрос подорожания тепла и горячей воды может решиться благодаря подписанному Владимиром Зеленским законопроекту "О преодолении кризисных явлений на рынке природного газа", в котором предусматривается возможность регулирования проблем с долгами ТКЭ.