Украина Налог на недвижимость в Украине изменится, новые правила: "Хотят перевести на..."

2021-09-05 15:00

В Украине собираются установить новые правила на администрирование налога на недвижимость. Чего ждать гражданам...

Процесс администрирования налогов на недвижимость хотят перевести на местный уровень. Данную инициативу продвигают депутаты от "Слуги народа".

Тем временем Государственная налоговая служба (ГНСУ) с мая реализует пилотный проект по реформированию администрирования налогообложения, который коснулся Черкасской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Черниговской областей, пишет ubr.ua. По данным ГНСУ, в указанных регионах, благодаря новшествам, удалось увеличить налоговые поступления.

А главной целью налоговой все же является создание паспорта территориальной общины, в котором будут находиться все важные данные об объектах налогообложения.

Что касается налога на недвижимость, то он ничем не отличается от других сборов, и новая законодательная инициатива не должна усложнить механизм его уплаты. Перевод налогообложения на "местное администрирование" все остальные области должны сопрячь с улучшением качества услуг.

Отметим, налог на недвижимость в народе называют налогом на роскошь. Так собственник квартиры более 60 кв. м., или дома более 120 кв. м., или нескольких объектов недвижимости общей площадью свыше 180 кв.м., или же он сдает объект в аренду - должен уплатить данный сбор.

Ставка налога в каждом регионе устанавливается отдельно, это не более 1,5% от размера минимальной зарплаты.