Украина В Минрегионе рассказали, когда в стране начнётся отопительный сезон

2021-09-06 20:00

Решение о начале и окончании отопительного сезона принимают местные власти. В ведомстве заявили, что инфраструктура страны на 80% готова к зимнему периоду

В Министерстве развития общин и территорий рассказали, при каких условиях начнётся отопительный сезон.

Об этом, со ссылкой на ответ ведомства, сообщило информационное агентство "УНИАН".

В частности, в министерстве отметили, что отопление домов граждан будет включено в том случае, если среднесуточная температура воздуха не будет превышать восьми градусов тепла. Такой показатель должен держаться в течение трёх суток подряд.

В Минрегионе отметили, что инфраструктура страны на 80% готова к отопительному сезону. В частности, речь идёт о подготовке зданий, объектов водного и канализационного хозяйств.

При этом, в ведомстве уточнили, что решение о начале и окончании отопительного сезона принимают власти на местах.