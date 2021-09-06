Украина Повышение стипендий в Украине: в законе есть один интересный нюанс

2021-09-06 20:40

В правительстве Украины показали постановление о повышении размера стипендий.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте Кабинета министров, стипендии будут повышены с 1 января 2022 года.

Примечательно, что вместе с повышением количество получателей стипендий сокращается более чем на 10%.

Таким образом, лимит стипендиатов будет варьироваться в диапазоне от 35 до 40 от фактического количества студентов дневной формы обучения. Ранее он составлял от 40 до 45%.

Как изменится размер академических стипендий: