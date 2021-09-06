Повышение стипендий в Украине: в законе есть один интересный нюанс
2021-09-06 20:40
В правительстве Украины показали постановление о повышении размера стипендий.
Как говорится в документе, опубликованном на сайте Кабинета министров, стипендии будут повышены с 1 января 2022 года.
Примечательно, что вместе с повышением количество получателей стипендий сокращается более чем на 10%.
Таким образом, лимит стипендиатов будет варьироваться в диапазоне от 35 до 40 от фактического количества студентов дневной формы обучения. Ранее он составлял от 40 до 45%.
Как изменится размер академических стипендий:
- для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования - с 490 до 1250 гривен,
- для студентов учреждений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональную степень "профессиональный младший бакалавр", образовательную степень "бакалавр" - с 980 до 1510 гривен,
- для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень "младший бакалавр", образовательные степени "бакалавр", "специалист" или "магистр" - с 1300 до 2000 гривен.