Украина Пенсии в 2022-м поднимут пять раз: когда и кому повысят выплаты

2021-09-07 16:20

Министерство социальной политики планирует провести в 2022 году пять повышений пенсий. Соответствующие предложения будут внесены во время подготовки государственного бюджета на следующий год.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

Пенсии предлагается повысить:

1 января для лиц с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

для лиц с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы; 1 марта индексация пенсий для почти 10 млн пенсионеров и соответствующий пересмотр компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;

индексация пенсий для почти 10 млн пенсионеров и соответствующий пересмотр компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет; 1 июля перерасчет выплат в связи с повышением прожиточного минимума;

перерасчет выплат в связи с повышением прожиточного минимума; 1 октября повышение минимальной пенсии в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы;

повышение минимальной пенсии в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы; 1 декабря также пересмотр в связи с изменением прожиточного минимума.

Отмечается, что эти повышения и принятие Верховной Радой законопроекта №4668, который фиксирует дату ежегодной индексации 1 марта и включает в эту процедуру пенсии некоторых категорий граждан, дадут возможность впервые после 2014 года охватить повышениями все категории пенсионеров.