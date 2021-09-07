Пенсии в 2022-м поднимут пять раз: когда и кому повысят выплаты

Министерство социальной политики планирует провести в 2022 году пять повышений пенсий. Соответствующие предложения будут внесены во время подготовки государственного бюджета на следующий год.
Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.
Пенсии предлагается повысить:
Отмечается, что эти повышения и принятие Верховной Радой законопроекта №4668, который фиксирует дату ежегодной индексации 1 марта и включает в эту процедуру пенсии некоторых категорий граждан, дадут возможность впервые после 2014 года охватить повышениями все категории пенсионеров.