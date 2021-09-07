Украина Пенсии в 2022-м поднимут пять раз: когда и кому повысят выплаты

2021-09-07 16:20

 

Министерство социальной политики планирует провести в 2022 году пять повышений пенсий. Соответствующие предложения будут внесены во время подготовки государственного бюджета на следующий год.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

Пенсии предлагается повысить:

  • 1 января для лиц с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
  • 1 марта индексация пенсий для почти 10 млн пенсионеров и соответствующий пересмотр компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;
  • 1 июля перерасчет выплат в связи с повышением прожиточного минимума;
  • 1 октября повышение минимальной пенсии в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы;
  • 1 декабря также пересмотр в связи с изменением прожиточного минимума.

Отмечается, что эти повышения и принятие Верховной Радой законопроекта №4668, который фиксирует дату ежегодной индексации 1 марта и включает в эту процедуру пенсии некоторых категорий граждан, дадут возможность впервые после 2014 года охватить повышениями все категории пенсионеров.

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Кабмин принял решение с 1 января ощутимо снизить количество получателей стипендий 2021-09-07 13:05