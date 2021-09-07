Украина В ПФУ ответили на вопрос о выходе на пенсию за выслугу лет

2021-09-07 20:20

Эксперты ПФУ прояснили ситуацию с подсчетом стажа при выходе на пенсию за выслугу лет.

Об этом рассказал Пенсионный курьер в Facebook:

"- Имею 33 года стажа работы учителем, 1968 года рождения. Можно ли воспользоваться правом выхода на пенсию за выслугу лет сегодня?", - был задан вопрос.

"- Да. Право на назначение пенсии за выслугу лет есть, поскольку совершенно очевидно, что при наличии на сегодня 33 лет специального стажа на 01.11.2017 он был больше необходимого - 26 лет 6 месяцев. То есть обратиться за назначением пенсии за выслугу лет при таких обстоятельствах можно в любое время после увольнения с работы учителем", - ответили эксперты ПФУ.