Украина Антициклон "Хермелинда" в Украине: какой погоды ждать в ближайшее время

2021-09-08 16:20

 

Со среды, 8 сентября, в Украину возвращается тепло, антициклон Hermelinde принес в страну сухую теплую погоду. 9 сентября дождей также не ожидается, а температура порадует высокими градусами.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Однако без атмосферных явлений не останемся - будут возникать красивые, хотя и опасные, возможно, для водителей, туманы. Туманы с видимостью 300-500 метров будут плавать преимущественно утром и вечером", - предупредила синоптик.

Днем в четверг прогнозируется +20 +25 градусов, ночью столбики термометров покажут от +8 до +14 градусов, ночные заморозки отступили.

"В Киеве четверг также будет солнечным и теплым, в течение дня ожидается + 22 + 24 градуса", - резюмировала Диденко.

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