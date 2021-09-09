Украина Российского рэпера Моргенштерна пустят в Украину, но выступать он не сможет

2021-09-09 09:02

По версии СБУ, угрозой нацбезопасности Украины является не он сам, а его песни.

При этом концерты Моргенштерна должны состояться в Запорожье, Харькове и Киеве. Продажа билетов идет.

17 июня текущего года стало известно, что певец подал иск к Службе безопасности Украины из-за запрета въезжать в Украину. На 16 ноября 2021 года во Дворце Спорта запланирован сольный концерт Моргенштерна в Киеве. Зрители, не достигшие 16 лет, на концерт не допускаются. 

Напомним, Моргенштерн спровоцировал скандал во время выступления в Одессе в декабре 2019 года. В городе был объявлен траур по погибшим в пожаре в Одесском торгово-экономическом колледже. Рэпер назвал это "показухой" и призвал проводить проверки пожарной безопасности.

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В деле о диверсии на газопроводе в Крыму неожиданный поворот - задержан родственник замглавы МИД Украины 2021-09-09 10:03