Украина Стало известно, когда в Украине проведут перепись населения

2021-09-09 16:40

 

Бюджетный комитет Верховной Рады выделил на 2022 год 82,5 миллиона гривен для подготовки к переписи населения, которая запланирована на 2023 год.

Как сообщают народные депутаты Алексей Гончаренко и Ольга Василевская-Смаглюк, соответствующее решение принято на заседании 8 сентября.

Смаглюк отметила, что в общем перепись населения обойдется Украине в более 1 млрд гривен.

 

 

 

 

 

 

 

Напомним, о том, что Всеукраинская перепись населения состоится в 2023 году, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в 2020 году. Также он объяснил, что в 2030 году также пройдет перепись населения, но на основании национальных реестров.

Отметим, что Организация объединенных наций рекомендует проводить перепись раз в 10 лет, но в Украине последний раз перепись проводили в 2001 году, то есть 20 лет назад.

 

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