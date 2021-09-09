Украина Рада поддержала легализацию криптовалюты в Украине: что это меняет

2021-09-09 19:40

Верховная Рада поддержала легализацию криптовалюты в Украине. Об этом сообщили на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Так, законопроект "О виртуальных активах" был принят во втором чтении и в целом в среду, 8 сентября.

Если документ подпишет президент, криптовалюта и криптоактивы станут объектами гражданских прав, а правовой статус участников рынка будет определять закон. Документ также установит основные принципы государственной политики в сфере.

Известно, что в Министерстве цифровой трансформации считают, что закон не только поможет криптобизнесу выйти из тени, но и будет защищать его права.

"Легализация виртуальных активов нужна для того, чтобы криптобизнес, который уже работает на украинском рынке, мог выйти из тени. Закон "О виртуальных активах" будет защищать их права и устанавливать четкие правила игры", - отметил замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

По словам Борняка, из отсутствия закона криптобизнес не может юридически оформить свою деятельность в Украине. Профильные компании не могут привлечь инвестиции, брать банковские кредиты.

Борняков отметил, что после принятия закона, все кто занимаются криптобизнесом смогут легально работать с банковской системой и капитализировать свою деятельность.